Безумные вещи, которые могут случиться только в Японии

Япония - удивительная страна со своей самобытной культурой, традициями и обычаями, многие из которых нам непонятны и вызывают массу вопросов. Лишний раз тому подтверждение эти безумные фотки, на которых изображена обычная жизнь японцев.