Жизненные приколы из серии "Ожидание и реальность" Главный секрет хорошего настроения заключается в том, чтобы всегда ждать худшего из возможных вариантов в любой жизненной ситуации, ведь тогда, даже если реальность окажется чуточку лучше ожиданий, Вы будете на седьмом небе от счастья!