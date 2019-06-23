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Воскресенье, 23.06.2019
Жизненные приколы из серии "Ожидание и реальность"
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Жизненные приколы из серии "Ожидание и реальность"

Главный секрет хорошего настроения заключается в том, чтобы всегда ждать худшего из возможных вариантов в любой жизненной ситуации, ведь тогда, даже если реальность окажется чуточку лучше ожиданий, Вы будете на седьмом небе от счастья!
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Комиксы, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Приколы, Ожидание и реальность.
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