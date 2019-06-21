Не грустите: забавные приколы, которые не дадут вам скучать этой ночью

Сегодня в посте: смелая птичка троллит снайпера; прикол про Киану; Билл Гейтс возмущен ценами на бензин в РФ; заботливый парень; поверь мне, ты умеешь танцевать; когда подруга встречает тебя в аэропорту; на что обиделся мой кот и другие приколы.