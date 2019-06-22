Завидуйте молча: животные, которые гораздо фотогеничнее большинства из нас

В современном мире умение делать селфи имеет решающее значение. И это также важно, если мы говорим о домашних животных. Эти фотографии заставят многих захотеть быть такими же фотогеничными, как эти очаровательные существа!