Цитаты великих...детей: смешные высказывания малышей о жизни В интернете есть масса подборок афоризмов "Цитаты великих людей". А ведь дети гораздо чаще взрослых подмечают в сложном простое, они ведь не боятся кого-то обидеть и не думают, что о них скажут другие. И иногда такое говорят, что родителям только остается стоять с раскрытым ртом.