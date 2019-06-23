Ну почти: забавные снимки из серии "когда что-то пошло не так"

Героям этих снимков достаточно было приложить лишь немного усилий, желания и умения, чтобы все сделать так, как нужно! Но не судьба… Летящий задом наперед самолет, проложенная среди деревьев асфальтовая дорожка, знак "кирпич" в лесопосадке, кондиционер на улице, смартфон с зарядкой 882% и другие приколы и казусы, которые вас повеселят.