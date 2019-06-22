Когда смекалка немного поспорила со здравым смыслом

Сложные ситуации случаются сплошь и рядом. Главное, суметь найти правильный и находчивый выход. Но бывает и так, что вроде бы решение найдется, но все как-то нелогично. Ситуации, когда смекалка немного поспорила со здравым смыслом.