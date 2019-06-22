У отцов на все свой взгляд: что происходит, когда за воспитание берется папа

Когда они берутся за воспитание детей, они делают это так оригинально и весело, что, как говорится, и отцы довольны, и дети. Взгляните на забавные последствия отцовского воспитания детей.