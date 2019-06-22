Присмотритесь внимательней: забавные снимки из серии "Показалось" Удачный кадр — именно за ним гоняются фотографы. Но бывает, что по-настоящему удачные кадры получаются совершенно случайно. Именно такие фотографии собраны в нашем обзоре. Главное, присмотреться к ним повнимательнее.