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Присмотритесь внимательней: забавные снимки из серии "Показалось"
Удачный кадр — именно за ним гоняются фотографы. Но бывает, что по-настоящему удачные кадры получаются совершенно случайно. Именно такие фотографии собраны в нашем обзоре. Главное, присмотреться к ним повнимательнее.
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