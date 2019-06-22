Тонкое искусство пофигизма: как научиться не обращать внимание на обстоятельства

Верный способ сберечь здоровье — как можно меньше переживать. Спросите любого врача, многие болячки появляются на нервной почве. Понятно, что всю жизнь в нирване не проведешь, поэтому особенно важно сохранять невозмутимость в любой ситуации, когда это возможно. Берегите вашу сердечную мышцу, берите пример с людей на этих фотографиях.