Тот момент, когда у черепашек жизнь намного интересней

Squishy и Rosy — пара красноухих черепашек из Нью-Йорка. Черепашки ведут активный образ жизни, а фото из их путешествий регулярно появляются в Instagram. За приключениями черепах наблюдают около 7 000 подписчиков.