Не унывай: уморительные картинки для хорошего настроения А вот и свежая подборочка фото-приколов и различных забавных картинок для вашего настроения! Сегодня в номере: мои соседи и я, когда мне надо выспаться; советская мясорубка; всем нужен мозг, а некоторым и инструкция по применению; автобус-свин; пьющий андроид - горе в семье; прикол про чай с лимоном; восстание снеговиков и прочие веселости.