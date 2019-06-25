Прикольный сельский тюнинг народных умельцев

Не перевелись еще умельцы, которые все умеют делать своими руками. И когда дело доходит до тюнинга "железного" коня, они не пасуют и отважно берутся за это непростое дело. Ну а результат их трудов мы с радостью представляет Вашему вниманию. Приятного просмотра!