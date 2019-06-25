Подборка свадебных моментов, которые заполнятся надолго Свадьба - главное событие в жизни двух влюбленных, которая дарит массу положительных эмоций. Чтобы вспоминания об этом торжестве с годами не померкли, здесь принято делать невообразимое количество фотографий на память. И надо сказать, некоторые из них кадров легко тянут на почетный титул "Фотография года"!