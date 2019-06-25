Саркастические шутки в прикольных демотиваторах Сегодня в выпуске: про лайфхак для посещения туалета, про геометрию в повседневной жизни, про надежность банкоматов, про наглядную навигацию, про велотренажер, который всегда будет иметь популярность, про уточек и многое другое!