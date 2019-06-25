Жительница Франкфурта весело показывает разницу между ожиданием и реальностью Жеральдин Уэст (Geraldine West) призывает своих подписчиков не "доверять пусканию пыли в глаза" и показывает, что на самом деле стоит за идеальными фотографиями в Instagram.