"Гениальные" мысли, написанные за школьной партой Когда сидишь за школьной партой в голову приходят самые разные мысли. Иногда возникает желание взять и записать спонтанно возникшую идею где-нибудь. Порой бывает, что это сама парта, а иногда - тетрадь. Вот и в новом обзоре были собраны самые убойные умозаключения детей (и не только) сделанные на страницах школьных тетрадей.