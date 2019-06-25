Смешные курьезы из жизни простых смертных, которые сделают ваш день

Свежий сборник фотографий, запечатлевших неожиданные ситуации и казусы, которые вызывают единственную реакцию: "Упс!" Будь то крыса в витрине, застрявшие в баскетбольной корзине мячи, крокодил в бассейне или неудачно выложенные первые буквы имен возлюбленных, такие ситуации всегда вызывают удивленное недоумение.