Маленькие художники, или Почему не стоит оставлять ребенка наедине

Родители должны поддерживать любые творческие начинания своих детишек, дабы развить в них всесторонне развитую и высоконравственную личность. Но как такое сделать, после того, как видишь ЭТО? Наказать или поощрить - вот в чем вопрос…