"Ми хотим спать и нам все равно!": милые животные, которые заснули, где хотели

Все мы любим поспать, особенно учитывая, что в будни у нас нет времени на полноценный отдых. И эти безумно милые зверушки просто ничего не могут с собой поделать и засыпают там, где придется. Такое ощущение, что чем меньше животное, тем больше оно спит. Например, короткоухим летучим мышам (или ночницам) требуется 19 часов сна в сутки, хомяки спят по 15 часов, а вот лошадям нужно лишь 3 часа в день.