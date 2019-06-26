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"Ми хотим спать и нам все равно!": милые животные, которые заснули, где хотели
Все мы любим поспать, особенно учитывая, что в будни у нас нет времени на полноценный отдых. И эти безумно милые зверушки просто ничего не могут с собой поделать и засыпают там, где придется. Такое ощущение, что чем меньше животное, тем больше оно спит. Например, короткоухим летучим мышам (или ночницам) требуется 19 часов сна в сутки, хомяки спят по 15 часов, а вот лошадям нужно лишь 3 часа в день.
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