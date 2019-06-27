Ну-ка, щелкни меня: каждый животный в душе - фотомодель

Многие думают, что фотографии животных нужны только людям. Ха! Ну самим-то не смешно? Думаете, зверюшки и птички ничего не понимают и ничем не интересуются? Ну уж нет! Если не результат, то процесс фотографирования точно может доставить удовольствие любому из наших соседей по планете. Ведь каждый животный в душе — фотомодель. Ну а как ещё объяснить появление следующих снимков? Совпадением? Случайностью? Ну вы же не всерьёз, правда?