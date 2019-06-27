|
|
Ну-ка, щелкни меня: каждый животный в душе - фотомодель
Многие думают, что фотографии животных нужны только людям. Ха! Ну самим-то не смешно? Думаете, зверюшки и птички ничего не понимают и ничем не интересуются? Ну уж нет! Если не результат, то процесс фотографирования точно может доставить удовольствие любому из наших соседей по планете. Ведь каждый животный в душе — фотомодель. Ну а как ещё объяснить появление следующих снимков? Совпадением? Случайностью? Ну вы же не всерьёз, правда?
Уникальная женская логика: смешные картинки на эту тему
Новая Зеландия: снимки, которые покажут Вам волшебную природу этой страны (Фото)
Дискриминация в чистом виде: забавные доказательства
Прогресс не стоит на месте: как изначально выглядели знакомые нам вещи
Мы - то, что мы едим: чем кормят детей в разных странах мира (Фото)
Красивые птицы в объективе фотографа из Японии (Фото)
Ну-у-у, почти: смешные строительные и дизайнерские ляпы
"Веселые" будни родителей: смешные фотографии для тех, кто нянчился с детьми
Самые мужественные воины, которые изменили ход истории
"Меня по другому воспитывали": забавные и жесткие снимки из детства наших родителей
"Игра слов": прикольные комиксы, которые поднимут вам настроение
Посижу, где захочу: забавные собаки, которым все равно где притулиться пятой точкой
ТОП-10 самых умных женщин, которые могут похвастаться высоким IQ
Забавные объявления от медработников с отличным чувством юмора
Дайте волю фантазии: креативные декоративные заборы для дома и сада
"Ми хотим спать и нам все равно!": милые животные, которые заснули, где хотели
Ради роли: знаменитые актрисы, которые побрились налысо для съемок в фильме
Кошки - инопланетяне, позабывшие о маскировке: доказательста
Доставайте свои камеры, вы прибываете на конечную станцию: самые красивые вокзалы
Невероятные творения от фуд-иллюзиониста, которые могут смутить любого сладкоежку (Фото)
Всякое может случиться: рабочие приколы и казусы
Подборка прикольных комментариев от остроумных пользователей социальных сетей
Прически 2019: идеи свадебных укладок, которые подойдут и невесте, и гостьям (Фото)
Педикюр 2019: идеи фруктового дизайна (Фото)
Маникюр 2019: "вкусный" фруктовый дизайн ноготков на лето для ярких дам (Фото)