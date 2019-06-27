Свежая порция фотографий из жизни тех, от кого отвернулась Фортуна

Будем надеяться, что это временно и что со временем в их жизни все же наступит белая полоса. В этом выпуске: одинокий чемодан посреди лётного поля, вёдра разлившейся краски на асфальте, въехавший в дом автомобиль, отклеившаяся подошва ботинка, упавшая статуя, катера на дорогах, льющаяся с потолка вода, неудачно "прикуривший" автомобиль и много всего остального, что может испортить настроение не на один день.