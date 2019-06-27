Ох, уж этот низкий рост: проблемы, с которыми не сталкиваются высокие люди

Если вы - высокий человек, многие вещи из этого списка вам, наверняка, не знакомы и кажутся смешными. А вот людям невысокого роста не до смеха. Вот с чем им приходится сталкиваться каждый день.