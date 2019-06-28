Самые неприятные курьезы, которые встречались в жизни каждого из нас

Очередная порция фотографий, изображающих то, с чем не хотел бы столкнуться никто! От паука, который сплёл паутину в шлёпанцах, до забитого людьми до отказа бассейна - на такие сцены лучше наблюдать со стороны.