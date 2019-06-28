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Пятница, 28.06.2019
Бедные пушистики: костюмы боди на наших четвероногих друзьях
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Бедные пушистики: костюмы боди на наших четвероногих друзьях

Компания Shed Defender (США) производит такие боди и утверждает, что они защищают от выпадения шерсти, уменьшают чувство беспокойства и заменяют медицинский конус. А вот о том, что в таких боди домашние питомцы выглядят очень забавно и весело, почему-то не сообщается! Но это и так очевидно! Взгляните на этих очаровательных существ, на которых надели красочную и смешную одежду!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Собаки, Животные, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Костюм, Приколы, Боди, Shed Defender.
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