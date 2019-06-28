Как приятно провести время в ванной комнате: советы юмористов

Многие из нас, когда наконец-то остаются дома одни, отрываются по полной, вытворяя такое, что никогда и ни за что не стали делать, будь кто-то дома. И излюбленное место для "домашних приколистов" - это ванная комната.