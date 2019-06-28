Ах, эта свадьба: самые курьезные снимки торжественного события Свадебные фотографии полны счастья, любви и радости! Но самое главное - они хранят в себе память об этом чудесном празднике жизни. И надо сказать, с этой задачей прекрасно справляются снимки из нашей очередной подборки. Увидев их, крайне трудно будет потом их забыть…