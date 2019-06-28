Животный позитив: питомцы-обаяшки, которые растопят ваше сердечко Животные ужасно милые и смешные и два этих качества делают их любимчиками миллиардов людей по всему миру. Если вам нужно расслабиться и улыбнуться, то эти фотографии с умилительными животными вам в этом помогут!