Что может сделать человек с электрошокером: парень необычно подшутил над друзьями

Свадебный фотограф из Южной Каролины Патрик Холл решил запечатлеть на свою фотокамеру реакцию людей в тот момент, когда их будут бить электрошокером. Вы только посмотрите на эти снимки, такая палитра эмоций… И смех, и грех, как говорится!