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Наглость да и только: животные, которые совсем потеряли совесть
Не всех домашних животных удается сразу воспитать хорошими мальчиками и девочками - некоторые не поддаются нравоучениям и предпочитают вести себя, как настоящие шкодники.
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