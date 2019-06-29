Каково быть родителями: смешные комиксы, в которых вы найдете себя

Дети – цветы жизни. Именно они украшают наш быт, вносят в него нотки веселья и разнообразия, не дают родителям заскучать (даже если очень сильно хочется!). Все дети по-своему уникальны, но вот ситуации, с которыми приходиться сталкиваться во время их воспитания, зачастую один в один похожи друг на друга. Если вы родитель, в этих комиксах вы 100% узнаете себя. Не верите? Убедитесь сами!