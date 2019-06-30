Чего только не случается на дорогах: подборка автомобильных курьезов

Чего только не случается на дорогах - и по вине водителей, и по вине пешеходов, и даже из-за стечения обстоятельств. На фотографиях это выглядит порой весьма забавно, вот только оказаться участником такого происшествия никому не желаем.