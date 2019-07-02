Прикольные картинки для хорошего настроения Классная подборка прикольных картинок и фото для улучшения настроения! В сегодняшнем выпуске: приколы про отпуск и про лето; огромный пес, которого можно брать на разборки; почему Apple делает дорогие часы; день рождения у песеля, лучше твоего; фото на пирамиде Хеопса; танец с памятником; знаки - они повсюду; как пользоваться общественным туалетом; приколы про автомобили и другие веселые моменты.