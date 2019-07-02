Ожидания vs. реальность: онлайн-покупки, которые не оправдали надежд Обман в Интернете — не такое уж редкое явление. Поэтому к онлайн-покупкам нужно относиться очень и очень осторожно, выбирая покупателя внимательно и тщательно. Потому что заказав какую-нибудь симпатичную вещицу, однажды можно получить совсем не то, что ожидалось…