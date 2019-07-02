Такое не каждый день увидишь: нечто не укладывающееся в рамки повседневности

Интересная коллекция фотографий, авторы которых запечатлели нечто необычное и не укладывающееся в рамки повседневности, став свидетелями того, что увидишь не каждый день! Духовой оркестр на велодорожках, собака в обуви на скейте, кошачье сердечко, странный рыбак и многое другое!