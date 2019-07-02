Как испортить фото с помощью фотошопа: краткое пособие Average Rob - ник "обычного парня из Бельгии", как он сам себя называет. У него есть аккаунты во всевозможных соцсетях. Ну и что, скажете вы, тут такого? Дело в том, что Average Rob искусно и потрясающе смешно вставляет себя на известные фотографии знаменитостей. Мы постарались выбрать самые уморительные снимки, но там все настолько хороши, что после просмотра этого поста у вас точно поднимется настроение.