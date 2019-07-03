Милота: ИИ превращает людей в мультяшных персонажей Современные технологии шагнули далеко вперед, и искусственный интеллект уже вовсю осваивает новые задачи. Разработчики компании Magic Unicorn Inc. создали приложение Chudo, которое с помощью ИИ превращает людей в мультяшных персонажей, и выглядят они очень забавно.