У них точно не стоит учиться: смешные примеры позирования

Некоторые люди (преимущественно, конечно же, девушки) во время фотосъемки просто слишком стараются... что в итоге приводит вот к таким результатам. Красота требует жертв, и перед вами — ее настоящие жертвы!