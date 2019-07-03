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Окунись в другую культуру: уморительные снимки повседневной жизни канадцев
Предлагаем ненадолго окунуться в атмосферу настоящей канадской жизни и почувствовать себя обычными канадцами, занимающимися обычными делами в свой обычный день!
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