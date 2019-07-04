Уморительные картинки для хорошего настроения

Свежие фото-приколы в этой небольшой, но классной подборке, поднимут вам настроение. Сегодня в выпуске: как проводят лето другие люди и я; машина Apple; как правильно нарезать лук; забавные котики и собачки.