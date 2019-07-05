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Пятница, 05.07.2019
Комфорт, знаете ли, явление рукотворное
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Комфорт, знаете ли, явление рукотворное

Хотите жить в удовольствие — не сидите сложа руки. Комфорт, знаете ли, явление рукотворное. Бывает, конечно, так повезет, что стюардесса пересадит в бизнес-класс, потому что рядом с вам летит какой-нибудь адский ребенок, но подобное случается раз в жизни. Если сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. А пока полюбуйтесь, как над этим вопросом работают другие.
Фото: kurioz.temaretik.com
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