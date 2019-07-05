Комфорт, знаете ли, явление рукотворное Хотите жить в удовольствие — не сидите сложа руки. Комфорт, знаете ли, явление рукотворное. Бывает, конечно, так повезет, что стюардесса пересадит в бизнес-класс, потому что рядом с вам летит какой-нибудь адский ребенок, но подобное случается раз в жизни. Если сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. А пока полюбуйтесь, как над этим вопросом работают другие.