"С легким паром!": не стоит думать, что поваляться в ванной любят только люди

Многие мечтают после тяжёлого дня расслабиться в горячей ванной, чтобы ощутить невероятную лёгкость во всём теле и отвлечься от тревог и забот. Но не стоит думать, что поваляться в ванной любят только люди. Судя по этим фото, домашние питомцы совсем не против поваляться в тёплой водичке и услышать "С лёгким паром!".