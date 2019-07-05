Еще говорят, что люди умнее животных

Люди, которые заводят дома животных, берут на себя огромную ответственность. Глядя на фотографии, собранные в этом обзоре, сразу и не поймёшь - то ли хозяева до безумия любят своих питомцев, то ли у них такое неординарное чувство юмора. Что тут скажешь, вряд ли эти милые животные рады такому амплуа.