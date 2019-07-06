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Суббота, 06.07.2019
Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов
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Яблоко от яблони недалеко падает: когда сыновья - копии своих отцов

Глядя на эти фотографии понимаешь, что никакой генетической экспертизы не нужно, что установить родственные связи… Тут и так понятно, что "яблоко от яблони недалеко упало". Представляет вашему вниманию несколько забавных кадров, на которые сыновья - точная копия своих отцов.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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