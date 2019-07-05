Забавные животные, которые не умеют скрывать свои чувства

Не только человек способен испытывать чувства и выражать эмоции - животные делают это тоже. А домашние животные делают это еще чаще, ведь у них на порядок больше ситуаций, вызывающих различные эмоции. Например, наглая просьба хозяина отодвинуться…