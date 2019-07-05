Курьезные случаи с загаром, или Как правильно пользоваться солнцезащитным кремом

Летом нужно особенно осторожно относиться к открытой одежде, потому что в самом разгаре пора солнечных ожогов. И пренебрегать солнцезащитными средствами не стоит, а то придется пожалеть, как героям этих фотографий.