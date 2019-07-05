Странные и курьезные моменты из жизни обычных людей Удобно ли ходить в обуви с двойной подошвой? Сколько держится "мохнатый" маникюр? Практичны ли вьетнамки с шипами? И другие вопросы, ответы на которые каждый даст самостоятельно.