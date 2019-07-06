Не повезло, так не повезло: юморные курьезы

Неудачный день бывает у каждого - как с утра встанешь не с той ноги, так весь день и проведешь в эпицентре нелепых и невообразимых ситуаций. Но это вовсе не повод отчаиваться. Как говорится, после заката бывает рассвет, а значит, после неудачи обязательно придет удача!