Чистый позитив: хорошего настроения пост

В субботу все отдыхают, а мы подготовили для вас небольшую, но свежую подборку прикольных картинок и фото. Сегодня в выпуске: машина с двигателем от катера; котенок и рыба; ракета - мотоцикл; красивые рисунки на грязной машине; жирафская любовь; енот альбинос с друзьями; аквариум в стиральной машине; много котиков и другие прикольные картинки.