Да что вы знаете о крутом отдыхе: смешные снимки на пляже

Предвкушаете отдых у моря? Наверняка к этому чувству предвкушения примешиваются и опасения о том, как это будет. Скорее всего, вы встретите там немало людей, замученных работой и жаждущих расслабиться по полной. Их тоже можно понять, хотя иногда это дается с трудом. Буквально на каждом общественном пляже вы встретите подобных персонажей.