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Да что вы знаете о крутом отдыхе: смешные снимки на пляже
Предвкушаете отдых у моря? Наверняка к этому чувству предвкушения примешиваются и опасения о том, как это будет. Скорее всего, вы встретите там немало людей, замученных работой и жаждущих расслабиться по полной. Их тоже можно понять, хотя иногда это дается с трудом. Буквально на каждом общественном пляже вы встретите подобных персонажей.
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