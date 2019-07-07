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Воскресенье, 07.07.2019
Да что вы знаете о крутом отдыхе: смешные снимки на пляже
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Да что вы знаете о крутом отдыхе: смешные снимки на пляже

Предвкушаете отдых у моря? Наверняка к этому чувству предвкушения примешиваются и опасения о том, как это будет. Скорее всего, вы встретите там немало людей, замученных работой и жаждущих расслабиться по полной. Их тоже можно понять, хотя иногда это дается с трудом. Буквально на каждом общественном пляже вы встретите подобных персонажей.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Пляж, Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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